Нижний Тагил накрыл смог

В Нижнем Тагиле действует предупреждение о смоге Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле до вечера 28 июля действует предупреждение о смоге. Из-за отсутствия ветра в промышленном городе в воздухе скапливаются вредные примеси. Об этом сообщает Тагил.Лайф.

Ситуация усугубляется из-за сильной жары: на этой неделе столбики термометров каждый день поднимаются выше отметки в +30 градусов. Это в комплексе негативно влияет на здоровье горожан.

Жителям Нижнего Тагила врачи советуют сократить время пребывания на улице, закрывать окна, при ухудшении самочувствия лучше обратиться в поликлинику.

Отметим, что жаркая погода сохранится в Нижнем Тагиле до выходных.