В Кузбассе 84-летняя пенсионерка провела ночь в лесу, где бродят медведи

Поиски длились всю ночь Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ижморском округе полицейские нашли 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов и ягод. Женщина провела ночь в чаще, соорудив лежанку из веток, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Вечером 25 июля в полицию поступил сигнал о пропаже пожилой жительницы поселка Яя. Она приехала в лес с 88-летним братом, но потерялась. Мужчина не смог найти её сам и обратился за помощью.

Поиски длились всю ночь. На машинах и квадроциклах обследовали лес, подавали светошумовые сигналы. Ситуацию осложняли отсутствие у женщины телефона и обнаруженные следы медведя. Утром полицейские и местные жители «цепью» прочесали лес.

Пенсионерку нашли в нескольких километрах от села. Она не паниковала, соорудила лежанку и переждала ночь. Женщину передали бригаде скорой помощи — её жизни и здоровью ничто не угрожает. Родственники поблагодарили всех участников поисков, пишет VSE42.RU.