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НовостиОбщество28 июля 2026 8:58

За месяц из рек Екатеринбурга достали шесть тонн мусора

В Екатеринбурге продолжается очистка рек
Никита ПРИХОДЬКО
Всего с начала сезона с акватории рек было вывезено 19 тонн мусора

Всего с начала сезона с акватории рек было вывезено 19 тонн мусора

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге продолжаются работы по вывозу мусора с акватории местных рек. Так, за июль 2026 года было собрано порядка шести тонн отходов. Работы будут продолжаться вплоть до декабря. Об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы.

- По словам специалистов, в этом году объем мусора значительно вырос из-за высокого уровня воды, сильных ветров и многочисленных поверхностных стоков с прилегающих дорог и зеленых зон. В большинстве случаев подрядчики выходят на объекты вне утвержденного графика работ, - пояснили в мэрии.

Отмечается, что из-за погодных условий контроль за качеством очистки водоемов Екатеринбурга был усилен. Всего с начала сезона специалисты собрали и вывезли уже свыше 19 тонн мусора. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял пять тонн отходов.