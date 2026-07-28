Свердловчанин получил трое суток ареста за демонстрацию экстремистской символики

У мужчины были татуировки с изображением восьмиконечной звезды - символика движения АУЕ, запрещенного в РФ Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Краснотурьинска арестовали за демонстрацию экстремистской символики. У мужчины была татуировка восьмиконечной звезды – символика международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», запрещенного на территории РФ.

Сотрудники полиции зафиксировали факт демонстрации татуировки, когда мужчина находился в изоляторе и отбывал административный арест.

– Гражданин публично демонстрировал тату другим лицам, находящимся в камере и служебном помещении. По результатам экспертного исследования подтверждено, что указанная символика относится к атрибутике экстремистской организации, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде мужчина объяснил, что сделал татуировки много лет назад и не осознавал их истинного значения. Он заявил, что сведет изображения, однако суд отклонил доводы мужчины об отсутствии умысла – у него была возможность скрыть татуировки.

Его признали виновным в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики, которая запрещена федеральным законом». Учитывая привлечение мужчины к административной ответственности ранее, ему назначили наказание в виде трех суток ареста.