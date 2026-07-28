Жители Ямала стали делать меньше покупок в магазинах

Жители Ямала стали экономить на походах в магазины Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в течение полугода стали тратить в магазинах на 2,9% меньше, притом, что в среднем по России граждане стали тратить больше. Об этом сообщает «Ямал 1».

Таким образом, ЯНАО стал единственным регионом в стране, где розничная торговля ушла в минус, сообщает РИА Новости.

Для сравнения - на Чукотке в рознице стали тратить на 18,8% больше, почти такой же рост - в Краснодарском крае и Ивановской области. В среднем по регионам рост - 5%.

Многие россияне переходят на формат онлайн-торговли, чтобы не тратить время на походы по магазинам - посещаемость бутиков в ТЦ снижается, так как люди пользуются маркетплейсами, либо доставкой.