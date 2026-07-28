Перевод регистрации и расторжения брака в МФЦ упростит эти процедуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области хотят разрешить жениться и разводиться через МФЦ. Пока что эта услуга доступна только в Москве и Санкт-Петербурге. Такую практику позитивно оценила директор МФЦ Свердловской области Анастасия Зайруллина.

– Конечно, для нас такой проект тоже интересен. В Москве и Санкт-Петербурге есть интеграции МФЦ и ЗАГСа. Функция такая же, как в ЗАГСе, только все документы подаются электронно, а паспорта для печати привозят вживую, – рассказала директор регионального МФЦ в эфире программы ОТВ.

Чтобы зарегистрировать брак в красивую дату молодожены подают документы за полгода, а для развода совместное заявление также нужно предоставить в ЗАГС. По мнению Анастасии Зайруллиной, упрощение процедуры и перевод ее в МФЦ не скажется на количестве браков или разводов.