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НовостиЗвезды28 июля 2026 8:16

Олег Газманов посетит Ирбитскую ярмарку, несмотря на паводок

Ирбитская ярмарка пройдет с 7 до 9 августа 2026 года
Лев ИСТОМИН
Олег Газманов будет петь один час на главной сцене

Олег Газманов будет петь один час на главной сцене

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Олег Газманов, несмотря на паводок, выступит на Ирбитской ярмарке, которая состоится с 7 по 9 августа. Об этом сообщает ЕАН.

Проведение ежегодной ярмарки из-за наводнения, подтопившего часть города и пригорода, было под вопросом. Но сейчас вода начала отступать, поэтому ярмарку проведут по плану.

Олег Газманов будет петь один час на главной сцене на площади имени Ленина в Ирбите в 21:30 8 августа.

Отметим, что сейчас после спада уровня воды в дома Ирбита проводится дезинфекция, а горожан вакцинируют от брюшного тифа и гепатита А.