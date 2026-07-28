Олег Газманов посетит Ирбитскую ярмарку, несмотря на паводок

Олег Газманов будет петь один час на главной сцене Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Олег Газманов, несмотря на паводок, выступит на Ирбитской ярмарке, которая состоится с 7 по 9 августа. Об этом сообщает ЕАН.

Проведение ежегодной ярмарки из-за наводнения, подтопившего часть города и пригорода, было под вопросом. Но сейчас вода начала отступать, поэтому ярмарку проведут по плану.

Олег Газманов будет петь один час на главной сцене на площади имени Ленина в Ирбите в 21:30 8 августа.

Отметим, что сейчас после спада уровня воды в дома Ирбита проводится дезинфекция, а горожан вакцинируют от брюшного тифа и гепатита А.