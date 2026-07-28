Свердловчане стали реже путешествовать по региону

Жители Свердловской области стали меньше путешествовать по региону Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Свердловской области стали меньше путешествовать по региону. По данным Свердловскстата, в 2025 году число местных жителей, купивших туры по Свердловской области, составило 27,4 тысячи, в то время как в 2024 году этот показатель составлял 38,1 тысячи человек.

При этом число поездок внутри страны наоборот, увеличилось. В 2025 году число туров по Краснодарскому краю составило 59,1 тысячи, а в 2024 году – 55,1 тысячи. Увеличилось и число поездок в Санкт-Петербург – с 19,9 тысячи до 21,3 тысячи. В Москву свердловчане тоже стали ездить чаще – число поездок выросло с 16,1 тысячи до 16,8 тысячи.

У россиян самыми популярными направлениями внутреннего туризма в 2025 году стали Краснодарский край, Свердловская область, Санкт-Петербург и Москва.