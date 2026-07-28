Синоптик Шепоренко: к концу июля температура на Урале опустится до нормы

В Екатеринбурге в конце июля установилась жара Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аномально жаркая погода в Екатеринбурге и Свердловской области сохранится до пятницы. Потом в регион вернутся сильные дожди, столбики термометров опустятся до привычных значений. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

- Перемещение центра циклона через Урал 31 июля – 2 августа приведет к ухудшению погоды: дожди пройдут в большинстве районов и кое-где могут быть сильными, температура опустится до нормы, - рассказывает главный синоптики Свердловской области Галина Шепоренко.

Отметим, что на этой неделе в Екатеринбурге и на всем Среднем Урале температура воздуха каждый день поднимается выше отметки в 30 градусов. Дождей несколько дней нет.

Отметим, что в пятницу, 31 июля, воздух прогреется только до +24 градусов, а в выходные будет не более +20 градусов.