Свердловскую областную станцию переливания крови возглавил Андрей Тарасов

Татьяна Савинова назначила Андрея Тарасова (слева) главврачом Областной станции переливания крови. Фото: Минздрав Свердловской области

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова назначила главным врачом Областной станции переливания крови Андрея Тарасова. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Врач окончил Кировскую государственную медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» в 2008 году и всю жизнь посвятил службе крови. В 2009-2012 годах Андрей Тарасов работал врачом-трансфузиологом Кировского центра крови. В 2013-2016 был заведующим отделением, а после – заведующим отделом. С 2016 по 2025 год врач возглавлял Кировскую областную клиническую больницу «Кировский центр крови».

– Андрей Николаевич работал в Кировской станции крови и за 10 лет прошёл путь от доктора-трансфузиолога до руководителя. Благодаря этому, являясь профессиональным руководителем в той нишевой отрасли здравоохранения, которой вы занимаетесь, хорошо понимает задачи нашего центра, – отметила Татьяна Савинова.

Андрей Тарасов подчеркнул, что побывал в большом количестве регионов страны, и в каждом он обращал внимание, что можно взять для развития службы. Он уверен, что у Свердловской станции есть все возможности для обеспечения медучреждений более безопасными и эффективными компонентами.