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НовостиОбщество28 июля 2026 7:31

В Екатеринбурге хотят запустить культурные маршруты для школьников

Они будут бесплатными за счет «Пушкинской карты»
Лев ИСТОМИН
Школьники Екатеринбурга будут чаще посещать театры

Школьники Екатеринбурга будут чаще посещать театры

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В школах Екатеринбурга с 1 сентября 2026 могут запустить бесплатные культурные маршруты, чтобы ученики чаще пользовались «Пушкинской картой». Маршруты будут включать театры и музеи. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Маршруты будут составлять с учетом районов расположения учебных заведений и возраста школьников. Цель проста: сделать походы в культурные учреждения не разовыми событиями, а часть образовательного процесса.

«Пушкинская карта» доступна молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. На счет ежегодно поступает 5 тысяч рублей, которые можно тратить на походы в театры, кинотеатры и музеи.