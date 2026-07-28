В Екатеринбурге хотят запустить культурные маршруты для школьников

Школьники Екатеринбурга будут чаще посещать театры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В школах Екатеринбурга с 1 сентября 2026 могут запустить бесплатные культурные маршруты, чтобы ученики чаще пользовались «Пушкинской картой». Маршруты будут включать театры и музеи. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Маршруты будут составлять с учетом районов расположения учебных заведений и возраста школьников. Цель проста: сделать походы в культурные учреждения не разовыми событиями, а часть образовательного процесса.

«Пушкинская карта» доступна молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. На счет ежегодно поступает 5 тысяч рублей, которые можно тратить на походы в театры, кинотеатры и музеи.