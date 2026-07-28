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НовостиОбщество28 июля 2026 7:14

На Среднем Урале определили победителей конкурса «Бюджет для граждан»

Работы свердловчан представят на федеральном этапе конкурса «Бюджет для граждан»
Никита ПРИХОДЬКО
Участники представят свои работы на федеральном этапе конкурса «Бюджет для граждан»

Участники представят свои работы на федеральном этапе конкурса «Бюджет для граждан»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершился региональный этап конкурса «Бюджет для граждан». По его итогам шесть проектов будут представлены на федеральном уровне. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики.

- В этом году очень порадовали конкурсные работы. Впервые сразу 13 свердловчан: школьники, студенты и их преподаватели, а также работники администрации Кушвинского ГО представят регион на федеральном этапе, - рассказал министр финансов региона Александр Старков.

Все участники представляли свои работы в разных форматах: видеоролики, настольные игры, презентации или карточки.

Так, школьник Тимур Закиров из Верхней Пышмы показал путь рубля – от получения зарплаты и уплаты налогов до поступления в бюджет – в виде комикса. А ребята из Екатеринбурга – Тимофей Заруднев и Ольга Колесникова – сняли видеоролик, в котором рассказали о принципах бюджета в стихах.

Тимур Закиров из Верхней Пышмы показал путь рубля в виде комикса. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Тимур Закиров из Верхней Пышмы показал путь рубля в виде комикса. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отмечается, что торжественное награждение всех финалистов и победителей пройдет в здании областного Минфина.