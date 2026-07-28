На Среднем Урале определили победителей конкурса «Бюджет для граждан»

Участники представят свои работы на федеральном этапе конкурса «Бюджет для граждан» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области завершился региональный этап конкурса «Бюджет для граждан». По его итогам шесть проектов будут представлены на федеральном уровне. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики.

- В этом году очень порадовали конкурсные работы. Впервые сразу 13 свердловчан: школьники, студенты и их преподаватели, а также работники администрации Кушвинского ГО представят регион на федеральном этапе, - рассказал министр финансов региона Александр Старков.

Все участники представляли свои работы в разных форматах: видеоролики, настольные игры, презентации или карточки.

Так, школьник Тимур Закиров из Верхней Пышмы показал путь рубля – от получения зарплаты и уплаты налогов до поступления в бюджет – в виде комикса. А ребята из Екатеринбурга – Тимофей Заруднев и Ольга Колесникова – сняли видеоролик, в котором рассказали о принципах бюджета в стихах.

Тимур Закиров из Верхней Пышмы показал путь рубля в виде комикса. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Отмечается, что торжественное награждение всех финалистов и победителей пройдет в здании областного Минфина.