На Среднем Урале определили победителей конкурса «Бюджет для граждан»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Свердловской области завершился региональный этап конкурса «Бюджет для граждан». По его итогам шесть проектов будут представлены на федеральном уровне. Об этом рассказали в областном департаменте информационной политики.
- В этом году очень порадовали конкурсные работы. Впервые сразу 13 свердловчан: школьники, студенты и их преподаватели, а также работники администрации Кушвинского ГО представят регион на федеральном этапе, - рассказал министр финансов региона Александр Старков.
Все участники представляли свои работы в разных форматах: видеоролики, настольные игры, презентации или карточки.
Так, школьник Тимур Закиров из Верхней Пышмы показал путь рубля – от получения зарплаты и уплаты налогов до поступления в бюджет – в виде комикса. А ребята из Екатеринбурга – Тимофей Заруднев и Ольга Колесникова – сняли видеоролик, в котором рассказали о принципах бюджета в стихах.
Отмечается, что торжественное награждение всех финалистов и победителей пройдет в здании областного Минфина.