На ведущем химическом предприятии Свердловской области запустили новую компрессорную станцию для очистных сооружений

Фото: ГК ЭнергоПроф

Расширение химического комплекса — одно из приоритетных направлений развития Свердловской области. За последнее десятилетие прирост продукции составил более 80 %. В области до 2035 года действует стратегическая программа развития химической промышленности. Главная цель — модернизация действующих и создание новых эффективных и экологически безопасных производств.

В соответствии с поставленными задачами, в мае этого года на производственной площадке химического предприятия запустили современную компрессорную станцию с двумя независимыми пневматическими линиями подачи сжатого воздуха общей производительностью 3600 л/мин. Проект разработала и выполнила столичная компания ГК ЭнергоПроф. Ведущий российский поставщик энергетического оборудования специализируется на производстве модульных компрессорных станций во всепогодном исполнении. Для североуральского химического предприятия изготовили утепленный контейнер, разместили в нем шумоизолированный винтовой компрессор собственного бренда ЭнергоГранум, смонтировали две пневмолинии.

Заказчик получил комплект оборудования и инженерных систем в заводской готовности для быстрого запуска на объекте. Производительности новой модульной станции хватит на поддержание работы очистных сооружений и для подачи качественного сжатого воздуха для производственных технологических процессов. Для непрерывной автоматической работы подключен контроллерный блок Remacs.

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