В Свердловской области 600 домов и участков освободились от воды

Специалисты продолжают ликвидировать последствия паводка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области паводковая обстановка стабилизируется. С каждым днем вода покидает все большее количество территорий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- За минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 108 жилых домов и 491 приусадебный участок, один дачный дом в 14 населенных пунктах, - пояснили в ведомстве.

На текущий момент затопленными остаются 1772 приусадебных участка, 183 жилых дома, три дачных, а также два участка автодорог и 10 низководных мостов.

Наиболее напряженная ситуация складывается в Слободо-Туринском районе. Сегодня здесь прогнозируется затопление одного жилого дома и шести приусадебных участков.

Сейчас специалисты продолжают мониторинг ситуации на водоемах, а также оказывают помощь населению. Отрезанными от большой земли все еще остаются 22 населенных пункта.

- Продолжается работа по просушке и откачке воды из домов по заявкам от граждан. За сутки произведена откачка воды из 25 домов, просушены 14 домов, - отметили в МЧС.

Всего к работе по ликвидации последствий паводка привлечены свыше 400 человек и 130 единиц техники.