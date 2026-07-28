Четырнадцать новых ускоренных грузовых маршрутов разработала СвЖД по запросам предприятий

Фото: пресс-служба СвЖД

В январе – июне 2026 года по запросам грузоотправителей Свердловская железная дорога разработала четырнадцать новых маршрутов (в том числе двенадцать – контейнерных) для ускоренной доставки продукции внутри страны и на экспорт. Количество маршрутов, где на постоянной основе по графику курсируют грузовые поезда, на СвЖД составило 156 (в т.ч. 118 контейнерных). В 1 полугодии 3588 ускоренных маршрутных поездов перевезли 6,2 млн тонн грузов.

Доставка сырья и готовой продукции по технологии «точно в срок» позволяет грузовладельцам интегрировать перевозки в производственный цикл предприятий, экономить на эксплуатационных расходах. Так, по заявкам крупного лесопромышленного холдинга с апреля организовано курсирование регулярных грузовых поездов по маршрутам Бисер – Пермь-2 и Пермь-2 – Бисер: за три месяца они перевезли 10 тыс. тонн лесных грузов.

Движение ускоренных контейнерных поездов в настоящее время на СвЖД осуществляется по 118 маршрутам. Они следуют по специально разработанному графику с сокращением времени в пути, минимизируются сроки погрузочно-разгрузочных операций на конечных станциях. В апреле началась отправка таких составов по трем новым маршрутам: Аппаратная – Киренга (Иркутская область), Шувакиш – Приволжье (Самарская обл.) и Асбест – Владивосток. За три месяца (апрель – июнь) отправлено 6,34 тыс. тонн сборных грузов.

С 2026 года ускоренные контейнерные поезда курсируют со станций Березники-Сортировочная и Соликамск-2 в Китай через территорию Казахстана: за 6 месяцев в 119 поездах отправлено более 221 тыс. тонн минеральных удобрений.

На этих же станциях ведется формирование тяжеловесных ускоренных поездов. Отправка регулярных поездов повышенного веса 6300 тонн в Китай через Забайкалье налажена с октября 2025 года. В 1 полугодии 2026 года этим маршрутом отправлено 203 тяжеловесных поезда, перевезено 1,2 млн тонн минеральных удобрений (в вагонах).

Для перевозки грузов с севера УрФО по запросу крупного нефтехимического холдинга продолжается курсирование ускоренных контейнерных поездов повышенной длины (125 и 142 условных вагона). В январе - июне ими перевезено 181 тыс. тонн полипропилена из Тобольска на припортовые станции Владивосток, Мыс Чуркин и Находка-Восточная.