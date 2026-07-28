В Екатеринбурге 27 июля стало самым жарким днем с 1952 года

Прошедший день стал самым жарким за последние 74 года Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге побит температурный рекорд 1952 года – такой жары в столице Урала не было 74 года. 27 июля столбики термометров поднялись до 35 градусов.

– Дневной максимум: +35.0 – суточный рекорд максимальной температуры; предыдущий +34.5 от 1952 года, – сообщил автор telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.

Исходя из прогноза, такой жары в Свердловской области больше не ожидается. Антициклон, определявший погоду, разрушается и отступает на восток, что повышает шансы на формирование гроз на территории области.

Кроме того, температура пойдет на спад: после 29 июля столбики термометров будут постепенно опускаться, пока не достигнут +19 градусов 2 августа.