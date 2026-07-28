Врачи спасли 70-летнего екатеринбуржца, который едва не умер после велопрогулки

Врачи провели мужчине операцию и назначили лечение, после чего он пошел на поправку. Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

В Екатеринбурге врачи СОКБ №1 спасли жизнь 70-летнему мужчине. Михаил Максимов уже шестой год регулярно ездит на велосипеде. Во время одной из велопрогулок он почувствовал резкую боль в груди.

- Я сразу остановился, развернулся, чтобы поехать обратно домой. А в груди все больнее и больнее. Присел на травку. Тут же парень с девушкой подошли, спросили: «Может, «скорую» вызвать?» А я им еще, мол: «Не надо, сам как-нибудь доберусь», - рассказал екатеринбуржец.

Однако неравнодушные граждане не ушли, а купили мужчине воды и вызвали скорую помощь. Михаила доставили в больницу, где у него выявили расслоение грудной части аорты.

- Из-за повреждения внутренней оболочки аорты кровь начинает течь между слоями ее стенки, раздвигая их, что и сопровождается внезапным появлением «разрывающей» боли в груди, - пояснили в пресс-службе свердловского Минздрава.

В связи с этим пожилого екатеринбуржца направили на госпитализацию в СОКБ №1, поскольку только в этой больнице лечат данную патологию. Когда Михаил поступил в медучреждение, его состояние было стабильным. Однако спустя несколько дней у него снова начались боли в груди.

- Компьютерная томография показала, что у него случился разрыв расслаивающей аневризмы аорты с подтеканием крови в плевральную полость, - отметили в Минздраве.

Отмечается, что при таком диагнозе выживают лишь 20-30% пациентов, даже при условии оперативного оказания медпомощи. В подобных случаях медики обычно проводят открытую операцию, поскольку ждать индивидуальный стент-графт нет времени. Но Михаилу Максимову очень повезло: больница имела в наличии подходящий протез.

Медики успешно провели операцию, а спустя еще несколько дней екатеринбуржцу установили дренаж, поскольку в плевральной полости сохранялось скопление крови. Затем врачи назначили Михаилу антибактериальную терапию, и вскоре он пошел на поправку. Через месяц его выписали из больницы.