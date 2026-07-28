В Свердловской области для проведения выборов подготовят укрытия

Для обеспечения безопасности на выборах определят резервные помещения и укрытия Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области поручил усилить безопасность объектов, задействованных в проведении Единого дня голосования. Вопрос стал главной темой заседания антитеррористической комиссии, которое прошло 27 июля.

– Нам необходимо обеспечить готовность участков и временной инфраструктуры, задействованных в проведении голосования, а также запланировать мероприятия по подготовке членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период голосования, – отметил Денис Паслер.

Кроме того, будут отработаны действия избирательных комиссий при объявлении воздушной опасности. Для обеспечения безопасности и непрерывности голосования определят резервные помещения и укрытия.

Отметим, что голосование в Свердловской области пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избирателям предстоит избрать депутатов в Госдуму, региональное Заксобрание и представительные органы местного самоуправления. Всего в регионе будут работать 2 233 постоянных участковых избирательных комиссий.