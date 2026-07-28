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НовостиОбщество28 июля 2026 5:17

За полгода из Свердловской области выдворили почти 2 тысячи иностранцев

Из Свердловской области на родину отправили почти 2 тысячи иностранцев
Екатерина ГАПОН
Судебные приставы отправили на родину 1941 мигранта за полгода

Судебные приставы отправили на родину 1941 мигранта за полгода

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За шесть месяцев 2026 года судебные приставы выдворили из Свердловской области 1941 иностранца. Все они прибыли в регион на заработки и находились на территории страны, не имея законных оснований.

– Иностранные граждане были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания», – сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Всех иностранцев, нарушивших законодательство, оштрафовали. Также суд вынес постановления о принудительном выдворении нелегалов из страны. Отправки на родину они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. Судебные приставы сопровождали иностранцев до пунктов пропуска через границу РФ.