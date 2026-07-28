В Кушве восстановили инфраструктуру, пострадавшую от урагана

Кушва почти полностью восстановлена после урагана. Фото: социальные сети Дениса Паслера

В Кушве завершаются работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от урагана. Напомним, что стихия пронеслась по городу 22 июня 2026 года, повредив дома, социальные и административные здания, линии электропередач.

- За достаточно короткий срок мы восстановили пострадавшую инфраструктуру, помогли жителям привести в порядок дома, оперативно отрабатывали все заявки на выплаты. Все 28 семей, лишившихся жилья, получили сертификаты на приобретение нового, - рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В общей сложности жителям выплатили почти 33 миллиона рублей. Средства были выделены как из муниципального, так и из областного бюджетов.

Кроме того, подрядчики отремонтировали все крыши жилых домов, снесенные ураганом. Работы завершились на 168 объектах. Также восстановили кровли восьми многоквартирных домов. В ближайшее время работы закончат на оставшихся двух таких объектах. В школе №6 ремонт крыши завершат до 31 июля.

- Вывезено более 50 тысяч кубометров мусора, поваленных деревьев. После ремонтов продолжается вывоз строительного мусора из пострадавшего района, - отметил Денис Паслер.

Также специалисты расчистили русло реки и занялись отсыпкой дороги на улице Чапаева. Именно этот участок больше всех пострадал от урагана.