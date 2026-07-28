Реклама Екатеринбурга появится в российских городах, Китае и Беларуси

Проект инициирован городским Департаментом общественных связей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Екатеринбург запустил кампанию по размещению социальной рекламы о своих туристических возможностях. Данный проект был инициирован городским Департаментом общественных связей. Так, реклама появится в других городах России, а также в Китае и Беларуси.

- Основные задачи кампании – раскрытие туристического потенциала города, привлечение дополнительного турпотока через анонсирование крупных событий, формирование устойчивого имиджа Екатеринбурга как современного культурного, гастрономического и событийного центра, - пояснили в пресс-службе администрации уральской столицы.

Первая реклама была размещена в июле на медиаэкранах Москвы, Калуги и Нижнего Новгорода. Также появились рекламные макеты в свердловских городах: Верхней Пышме, Первоуральске и Сысерти.

Кампания направлена и на самих екатеринбуржцев, а также гостей уральской столицы. Так, в городе появились макеты с информацией о масштабных событиях.

Отмечается, что в ближайшее время реклама Екатеринбурга будет размещена в Тюмени, Санкт-Петербурге, Ижевске и Кургане, а также за рубежом – в Китае и Беларуси. Обновление макетов программы будут проводить каждый месяц.