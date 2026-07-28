В Екатеринбурге вспыхнул частный дом на проспекте Космонавтов

Возгорание тушили 14 огнеборцев и 6 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге ночью 28 июля произошел пожар на проспекте Космонавтов. Загорелся частный дом. Огонь охватил порядка 80 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 0:04.

- Поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов. На площади 80 квадратных метров сгорела кровля, повреждено чердачное перекрытие частного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия незамедлительно выехали 14 огнеборцев и 6 единиц спецтехники. В 0:40 им удалось локализовать огонь, а еще через 13 минут – потушить пожар. Затем специалисты приступили к разбору и проливке сгоревших конструкций дома. Все работы завершились в 2:35.