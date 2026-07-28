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НовостиПроисшествия28 июля 2026 2:56

В Березовском полиция ищет пропавшую 15-летнюю девушку

В Березовском пропала 15-летняя девушка
Никита ПРИХОДЬКО
Девушка пропала 27 июля. Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Девушка пропала 27 июля. Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв»

В Березовском развернули поиски 15-летней Бикбовой Евы, которая пропала 27 июля 2026 года. Розыском девушки занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв» и сотрудники ОМВД России «Березовский».

Согласно ориентировке, рост пропавшей составляет 152-154 сантиметра, телосложение плотное. У девушки карие глаза и темно-русые волосы ниже плеч.

- На момент пропажи была одета в футболку черного цвета, штаны трикотажные черного цвета, кроссовки на высокой подошве светлого цвета, - рассказали поисковики.

Отмечается, что с собой у Евы была черная сумка-шопер.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения подростка, сообщите об этом на горячую линию отряда «Прорыв»: 8 (900) 044-02-20 или по телефону дежурной части местной полиции: 8 (343) 694-75-00. Также вы можете обратиться по единому номеру 112.