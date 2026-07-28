Свердловская Госавтоинспекция поймала юного мотоциклиста без прав

Сотрудники Госавтоинспекции остановили подростка на улице Кирова. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции поймали подростка на мотоцикле. Все произошло 26 июля в деревне Черноусова Каменского района. Юного мотоциклиста остановили на улице Кирова. В ходе проверки выяснилось, что уралец не имеет водительских прав.

- Подросток пояснил, что мотоцикл длительное время хранился в семейном гараже в неисправном состоянии. Транспортное средство, оставшееся от деда, юноша восстановил самостоятельно, - рассказали в региональной Госавтоинспекции.

По словам нарушителя, он дождался, пока родители уйдут, а затем завершил ремонт мотоцикла и, не поставив в известность родных, выехал на дорогу.

В отношении подростка возбудили административное дело по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления». Наказание предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Отца юного мотоциклиста привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».