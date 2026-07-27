На Урале массовый спортивный фестиваль объединит 2500 медиков

Медики примут участие в эстафетах и будут соревноваться. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

День города Екатеринбурга медперсонал отметит массовым спортивным мероприятием. Оно объединит 2500 представителей сферы медицины. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.

- Тело, которое двигается, включает механизмы самовосстановления. Это лучшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Также онкологии, и когнитивных нарушений в старшем возрасте, – говорит замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Каждая команда будет состоять из шести человек во главе с капитаном главврачом. Участники будут прыгать в длину, отжиматься, приседать со снарядом и делать иные упражнения.

В том числе медики преодолеют надувную полосу препятствий, Будут участвовать в легкоатлетической эстафете и футбольном турнире.