На Урале инспекторы спасли женщину с ребенком на дороге

Свердловчанка ждала помощи на протяжении 20 минут под палящим солнцем. Фото: «Четвертый канал»

Жительница Свердловской области Ольга Потапова отправилась с сыном на пляж из Верхней Пышмы. Внезапно их автомобиль начал дымиться, отчего она не на шутку испугалась. Об этом сообщает «Четвертый канал».

- Машина ехала, но я знаю, что в таком случае нельзя продолжать путь. Телефон сел, мы просто стояли и ждали помощи, - рассказала Ольга.

Тогда сотрудники Госавтоинспекции, которые патрулировали трассы, пришли ей на помощь. К тому моменту, уралочка и ее сын двадцать минут провели на трассе под палящим солнцем.

Сотрудники ведомства в период аномально высоких температур несут службу в усиленном режиме.

- Патрулируем дороги, смотрим, кто остановился на проезжей части или обочине. В случае необходимости оказываем помощь — отбуксируем до кафе, заправки или парковочного кармана», — рассказал заместитель командира взвода ДПС МО МВД России «Верхнепышминский» капитан Руслан Гусейнов.

Автоинспекторы помогли отбуксировать автомобиль до кафе, а также отвезли их до места.