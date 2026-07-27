Екатеринбурженка стала жертвой навязчивого пикапера

В Екатеринбурге девушка пожаловалась на приставучего прохожего Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге навязчивый прохожий напугал девушку. Он решил навязчиво познакомиться с ней. Но когда получил отказ, то начал преследовать. Она рассказала об этом в канале «Злой Екатеринбург».

При этом, молодой человек нецензурно выражался. Он пытался класть руки на ее плечи.

- Подошел в нетрезвом состоянии, начал хватать за руки и останавливать. Я пыталась тактично и спокойно объяснить, чтобы он отстал. Знаю что с нетрезвыми опасно переходить на повышенные тона. Он преследовал меня минут 10, - написала девушка.

Лицо молодого человека попало в кадр. Фото: скриншот видео

Также она добавила, что другие мужчины просто проходили мимо и не помогли спугнуть молодого человека.