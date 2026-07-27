Свердловские власти поручили усилить безопасность на выборах

В регионе будут работать 2 233 постоянных участковых избирательных комиссии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел заседание антитеррористической комиссии. Власти обсуждали безопасность объектов, которые задействуют в Единый день голосования. Об этом сообщает пресс-служба свердловского правительства.

- Необходимо подготовить участки и временную инфраструктуру. Также запланировать мероприятия по подготовке членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период голосования. Необходимо отработать действия избирательных комиссий при объявлении сигналов воздушной опасности, - объяснил Денис Паслер.

Избирком Свердловской области приводит данные, что будут работать 2 233 постоянных участковых избирательных комиссии. Определяются резервные помещения, а также укрытия. В случае угрозы, комиссии будут действовать по специальным алгоритмам.