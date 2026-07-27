В Нижнем Тагиле экс-директор УК и его супруга получили приговор за хищения

Суд наказал уральских коммунальщиков Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле в Ленинском райсуде вынесли приговор Владимиру и Анастасии Севрюгиным. Владимир был директором управляющей компании, а его супруга руководила подрядной организацией. Их признали виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Суд установил, что в августе в 2022 году Севрюгины воспользовались своим служебным положением и похитили деньги собственников. Речь идет о доме № 56/2 по проспекту Уральский.

- Зная, что работы по капремонту кровли, отмостки и инженерных сетей фактически не проведут, Севрюгин изготовил подложные документы. Они включали в себя фиктивный протокол общего собрания собственников и договор подряда с ООО «Нейва», подписанный супругой, - сказано в сообщении.

На основании подложных документов Владимир Севрюгин дал поручение банку о внесении аванса 2,43 миллиона рублей на счета подконтрольной организации.

В доме ремонт так и не проводили. Когда УК была сменена, супруги вернули лишь 700 тысяч рублей.

Так, суд приговорил Севрюгиных к двум годам колонии общего режима и штрафу по 600 тысяч каждому.

Анастасии Севрюгиной отсрочили отбывание срока до того момента, пока ее дети не достигнут 14-летия. Имущество семьи также было арестовано. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.