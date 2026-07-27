В Екатеринбурге открылась фотовыставка к молодежному фестивалю

Выставка отражает летопись фестивалей молодежи. Фото: администрация Екатеринбурга/ Алсу Султанова

В Екатеринбурге под открытым небом открылась фотовыставка, в которой можно отследить всемирные фестивали молодежи. Фотокорреспонденты ТАСС собрали летопись российских событий в 1957, 1985, 2017 и 2024 годах. Об этом сообщает мэрия Екатеринбурга.

Выставка представлена 30 кадрами.

- На каждой фотографии мы видим яркие, живые эмоции. Люди во все времена собирались на этих фестивалях, чтобы подружиться, пообщаться и вместе подумать о счастливом будущем. Выставка уже стала точкой притяжения, а через полтора месяца Екатеринбург примет и сам фестиваль, – говорит замглавы Екатеринбурга Константин Шевченко.

Международный фестиваль молодежи будет проходить в уральской столице с 11 по 17 сентября. В событии примут участие свыше 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.