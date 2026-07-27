В уральских больницах планируют устраивать хоровые концерты

В свердловских больницах, госпиталях и реабилитационных центрах хотят запустить хоровые встречи. Фото: скриншот видео

В больницах, госпиталях, реабилитационных центрах Среднего Урала хотят запустить хоровые занятия для пациентов. Это позволит поддержать уровень психоэмоционального здоровья, снизить стресс у пациентов и создать теплую атмосферу. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

- Министерство собирает мнения руководителей медицинских организаций региона о готовности и целесообразности участия в проекте. Положительный отклик уже поступил из нескольких свердловских медучреждений. Они заинтересованы и готовы стать площадками для первых хоровых встреч, - рассказали в ведомстве.

Собираться участники хора будут один – два раза в неделю. Занятия на 60 минут пройдут в свободном формате. Участвовать может любой желающий. Репетиции будут проходить под руководством профессиональных хормейстеров, музыкантов и студентов творческих вузов.