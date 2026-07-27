На Урале выставили на продажу подарки губернатору

На торги выставлены книги, которые дарили свердловскому губернатору Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На торги были выставлены подарки, полученные губернатором региона во время протокольных мероприятий, а также командировок. Такое объявление появилось на сайте свердловского Фонда госимущества.

Аукцион состоится 12 августа. С молотка уйдут десять подарочных книг, которые стоят более 16 тысяч рублей.

Подарочные издания решили продавать из-за нецелесообразности их использования.

В списке числится книга Степана Неустроева «Русский солдат на пути к Рейхстагу», которую подписал бывший мэр Сухого Лога Роман Валов.

Также будут проданы альбомы «Старый Омск», «Искусство в интерьере. Камнерезный дом Антонова». Продадут также учебно-методическое пособие «Разговоры о важном», самоучитель по строительству.