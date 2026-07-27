Двух свердловчан осудили за смертельное ДТП со снегоуборочной машиной

Двух сотрудников «Свердловскавтодора» осудили за смертельное ДТП со снегоуборочной машиной. Фото: Серовский районный суд

Двух сотрудников «Свердловскавтодора» осудили за смертельное ДТП со снегоуборочной машиной. Трагедия произошла 13 ноября 2023 года.

Суд установил, что главный механик Серовского ДРСУ Михаил Глушков допустил к работе снегоуборочную машину после некачественного ремонта. Техника вышла на уборку снега на трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, за рулем был Александр Ненадовец.

– В процессе движения водитель спецтехники зацепился рабочей поверхностью спецбампера за обочину, из-за чего потерял контроль и выехал на полосу встречного движения, где врезался в Lada Vesta. Столкновение оказалось фатальным для водителя легкового автомобиля, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Водителя спецтехники признали виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему назначили два года принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Также водителя лишили прав на год.

Главного механика признали виновным в совершении преступления по части 2 статьи 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт, повлекший смерть по неосторожности». Ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Еще один подсудимый механик Андрей Глушков, отвечавший за выпуск техники на линию, был оправдан.