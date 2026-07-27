Священник назвал святых, помогающих женщинам найти хорошего мужа

В православии все блага дарует Всевышний, а святые выступают как сомолитвенники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Молитвы к Господу, Николаю Чудотворцу, Спиридону Тримифунтскому, Матроне Московской и Ксении Петербургской помогут женщинам приблизить встречу с хорошим мужем. Об этом «Абзацу» рассказал священник Владислав Береговой.

Батюшка пояснил, что в православии все блага дарует Всевышний, а святые выступают как сомолитвенники, усиливающие просьбу. Обращение к конкретному святому не значит, что он отвечает только за эту сферу — к ним можно обращаться с любыми просьбами. Чтобы молитва была услышана, важно её правильно формулировать.

- Самое главное в молитве – не заставлять Всевышнего принять наши решения, а рассказать ему о своей беде, сказать ему: «Да будет воля твоя, Господи». А дальше не сидеть как Емеля на печи, ожидая какого-то само по себе приходящего чуда, а что-то делать со своей стороны, - говорит священник.

По его словам, Бог не должен решать проблемы за женщину, если она сама не предпринимает шагов. Задача Господа — благословить выбор и помочь найти того мужчину, с которым она продолжит праведный путь.