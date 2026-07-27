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НовостиОбщество27 июля 2026 13:34

На предприятиях в Реже и в Заречном пройдут антитеррористические учения

Учения продлятся с 28 по 30 июля
Екатерина ГАПОН
Учения пройдут с с 08:00 июля до 15:00 30 июля

Учения пройдут с с 08:00 июля до 15:00 30 июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оперативный штаб в Свердловской области проведет антитеррористические учения на предприятиях Режевского и Заречного муниципальных округов. По данным пресс-службы УФСБ России по Свердловской области, мероприятия пройдут с 08:00 июля до 15:00 30 июля. В это время в отдельных районах могут действовать ограничения на движение транспорта.

– В учении примут участие сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, – сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Если вы увидите на улице скопление спецтехники, сохраняйте спокойствие – это часть плановых мероприятий. Заранее планируйте свой маршрут исходя из возможных ограничений, не публикуйте в социальных сетях мероприятия, проводимые во время учений, и доверяйте только проверенным источникам информации.