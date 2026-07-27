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НовостиОбщество27 июля 2026 13:24

В охваченном паводком Двуреченске тракторист бесплатно перевозит жителей

В Двуреченске тракторист пришел на помощь жителям затопленных домов
Маргарита РАЗУМОВА
Тракторист помогает уральцам бесплатно. Фото: скриншот видео ОТВ

Тракторист помогает уральцам бесплатно. Фото: скриншот видео ОТВ

Житель Двуреченска Владимир Плещев решил бесплатно помогать своими силами землякам. Тракторист приезжает после работы в садовое товарищество, чтобы выручить уральцев своей техникой. Об этом сообщает телеканал «ОТВ».

Он помогает им перебраться через территории охваченные паводком, а также вывезти уцелевшие вещи. Перевозить свердловчан приходится в ковше.

- На сегодняшний день я сюда приезжаю от одного до четырех раз. Просто помочь, доброе дело сделать людям, - говорит доброволец Владимир Плещев.

Сообщается, что в Двуреченске десятки домов и огородов охвачены паводком. Местные власти пояснили, что ситуация находится под контролем.