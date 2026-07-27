В Ирбите после паводка вернули всех коров в хозяйство

Все коровы были возвращены хозяйству. Фото: Алексей Никифоров

В Ирбите возвращено стадо коров, которое ранее вывозили из-за подтопления. Буренки из сельскохозяйственного производственного кооператива «Килачевский» не пострадали из-за паводка. Об этом рассказал глава Ирбитского района Алексей Никифоров.

- Все целы и невредимы, вернулись к привычной жизни на любимом комплексе. Комплекс чистый, все прибрано, все процессы запущены, эвакуированные коровы восстанавливаются быстро: едят, отдыхают, чешут спинки и с любопытством обнюхивают и разглядывают гостей. Надои и качество молока держатся на высоком уровне - не упали, - сказано в посте.

Ситуацию контролировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Власти помогли молочному предприятию преодолеть кризис. В этом также есть заслуга неравнодушных уральцев, представителей бизнеса.