На Среднем Урале появятся советы по охране зданий-памятников

В муниципалитетах региона могут создать собственные советы по сохранению и госохране Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городах Свердловской области могут создать собственные советы, которые будут заниматься сохранением и охраной объектов культурного наследия. Об этом сказано в тексте законопроекта, внесенного в областное заксобрание.

Эти поправки созданы после изменений на федеральном уровне. Теперь регионам требуется создавать областные и муниципальные советы. Это необходимо по обновленному законодательству.

По законопроекту предусмотрено, что областной совет создадут при Свердловском управлении государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН). Формирование муниципальных советов должно быть в зоне ответственности местных органов власти.