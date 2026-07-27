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НовостиОбщество27 июля 2026 12:41

На Среднем Урале появятся советы по охране зданий-памятников

В Свердловской области создадут советы по охране памятников
Маргарита РАЗУМОВА
В муниципалитетах региона могут создать собственные советы по сохранению и госохране

В муниципалитетах региона могут создать собственные советы по сохранению и госохране

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городах Свердловской области могут создать собственные советы, которые будут заниматься сохранением и охраной объектов культурного наследия. Об этом сказано в тексте законопроекта, внесенного в областное заксобрание.

Эти поправки созданы после изменений на федеральном уровне. Теперь регионам требуется создавать областные и муниципальные советы. Это необходимо по обновленному законодательству.

По законопроекту предусмотрено, что областной совет создадут при Свердловском управлении государственной охраны объектов культурного наследия (ОКН). Формирование муниципальных советов должно быть в зоне ответственности местных органов власти.