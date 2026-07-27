На Урале оштрафовали стоматологию за лечение, которое едва не сгубило пациента

Уралец едва не погиб из-за равнодушия стоматологов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в июне 2024 года мужчина обратился в одну из стоматологий. Ему удалили два зуба. Однако врачи не выдали рекомендации, не назначили антибактериальную терапию. По итогу, такое посещение специалистов едва не стоило уральцу жизни. Об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

- Мужчина в дальнейшем жаловался на усиливающуюся боль, нарастающий отек и невозможность принимать пищу. Врач клиники дважды заверил его в нормальном заживлении. Рекомендовал принимать обезболивающие препараты, - сказано в сообщении.

В дальнейшем уральцу становилось все хуже. Это обернулось экстренным лечением в отделении челюстно-лицевой хирургии Центральной городской клинической больницы № 23.

Пациенту провели операцию. По заключению специалистов, на момент поступления мужчины в больницу была угроза жизни.

Уралец через суд планировал взыскать с ответчика сумму, уплаченную по договору. Также расходы на лечение, утраченный заработок за период больничного, компенсацию морального вреда и расходы на адвоката. Но инстанция отказала. После чего, пациент обжаловал решение.

Эксперты выявили, что при первичном обращении у мужчины были признаки патологии, требовавшие антибактериальной терапии. При неэффективности – следовало сделать операцию. Однако врачи ограничились лечением на дому и игнорировали жалобы мужчины.

Как выяснилось, врачи не вносили записи в медкарту за нужные даты о визитах, жалобах пациента. Из-за отсутствия этих документов клиника не смогла доказать, что ее действия были верными.

Апелляционная инстанция удовлетворила иск частично. Согласно постановлению, с клиники необходимо взыскать более 189 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.