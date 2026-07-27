Ученые обнаружили уникальные краснокнижные орхидеи в Режевском заказнике

Соцветия Дремлика темно-красного достигают 20 сантиметров. Фото: Режевской природно-минералогический заказник

Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН впервые обнаружили уникальные краснокнижные орхидеи в Липовском карьере Режевского природно-минералогического заказника. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

– Такие открытия – показатель того, что система охраны природы в регионе работает. На особо охраняемых природных территориях мы закладываем постоянные учетные площадки и ежегодно фиксируем состояние растительных сообществ и можем своевременно корректировать охранные меры, – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Программа научных наблюдений на Липовском карьере ведется с 2020 года. За это время Мякотица в границах заказника не отмечалась. Ближайшие точки ее произрастания – станция Мурзинка и озеро Таватуй. Вид отличается низкой численностью и встречается только в одиночных экземплярах.

Дремлик темно-красный выделяется соцветиями до 20 сантиметров и темно-пурпурными цветами. Растение источает тонкий аромат ванили и традиционно произрастает в известняковых породах.

Специалисты отмечают: сбор всех охраняемых видов растений строго запрещен, а повреждение или уничтожение краснокнижных растений влечет за собой административную и уголовную ответственность.