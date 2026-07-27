Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 11:49

В Невьянске с дроппера, обманувшего свердловчанку, взыскали деньги

На Урале девушке вернули деньги, которые она «подарила» мошенникам
Маргарита РАЗУМОВА
Прокуратура Невьянска помогла девушке заполучить свои деньги обратно

Прокуратура Невьянска помогла девушке заполучить свои деньги обратно

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Невьянске прокуратура подала иск, чтобы вернуть деньги 19-летней жертве мошенников. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Еще в апреле 2025 года свердловчанку ввели в заблуждение телефонные аферисты. На тот момент еще девушка училась в школе. Ее убедили перевести им 40 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования установили, что деньги были перечислены жителю города Мытищи Московской области, - сказано в сообщении.

Невьянский городской прокурор направил мировому судье судебного участка № 131 Мытищинского судебного района Московской области исковое заявление. Он требовал взыскать с мужчины 40 тысяч рублей.

По итогу иск был удовлетворен. Исполнение судебного акта проконтролирует надзорное ведомство.