В Невьянске с дроппера, обманувшего свердловчанку, взыскали деньги

Прокуратура Невьянска помогла девушке заполучить свои деньги обратно Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Невьянске прокуратура подала иск, чтобы вернуть деньги 19-летней жертве мошенников. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Еще в апреле 2025 года свердловчанку ввели в заблуждение телефонные аферисты. На тот момент еще девушка училась в школе. Ее убедили перевести им 40 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования установили, что деньги были перечислены жителю города Мытищи Московской области, - сказано в сообщении.

Невьянский городской прокурор направил мировому судье судебного участка № 131 Мытищинского судебного района Московской области исковое заявление. Он требовал взыскать с мужчины 40 тысяч рублей.

По итогу иск был удовлетворен. Исполнение судебного акта проконтролирует надзорное ведомство.