Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость27 июля 2026 11:36

В ХМАО доля ипотечных сделок на первично рынке дошла до 87%

Этот показатель в регионе выше среднероссийского
Лев ИСТОМИН
Ипотека остается одним из самых востребованных инструментов на рынке недвижимости ХМАО

Ипотека остается одним из самых востребованных инструментов на рынке недвижимости ХМАО

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года доля ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости в Ханты-Мансийском автономном округе достигла отметки в 87%. Среднероссийский показатель в первый летний месяц составил 71%. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на данные Авито Недвижимости.

Ипотечная активность растет и на вторичном рынке недвижимости Югры. Общее количество сделок на вторичном рынке к году выросло на 33% до отметки в 1500. Количество ипотечных сделок за год в этом сегменте выросло на 49%.

Ипотека остается одним из самых востребованных инструментов на рынке недвижимости ХМАО.