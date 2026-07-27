В ХМАО доля ипотечных сделок на первично рынке дошла до 87%

Ипотека остается одним из самых востребованных инструментов на рынке недвижимости ХМАО Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года доля ипотечных сделок на первичном рынке недвижимости в Ханты-Мансийском автономном округе достигла отметки в 87%. Среднероссийский показатель в первый летний месяц составил 71%. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на данные Авито Недвижимости.

Ипотечная активность растет и на вторичном рынке недвижимости Югры. Общее количество сделок на вторичном рынке к году выросло на 33% до отметки в 1500. Количество ипотечных сделок за год в этом сегменте выросло на 49%.

Ипотека остается одним из самых востребованных инструментов на рынке недвижимости ХМАО.