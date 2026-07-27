Под Нижним Тагилом нашли редкий гриб

Черную лисичку нашли в уральских лесах Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уральские грибники нашли под Нижним Тагилом настоящий раритет - черную лисичку, которую называют «европейским деликатесом». Об этом сообщает Тагил.Лайф со ссылкой на группу ВК «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области».

Редкий гриб обнаружила тагильчанка Александра в районе Усть-Утки. Также женщина нашла обабки, белые грибы и рыжие лисички.

Отметим, что черные лисички встречаются крайне редко. Их можно найти в смешанных и лиственных лесах с высоким уровнем влажности.

Грибники рассказывают, что после сильных и продолжительных ливней в Свердловской области очень много грибов.