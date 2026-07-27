Жители Екатеринбурга смогут приобрести художественные марки

Горожане смогут купить памятные миниатюры в главном отделении Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге начали продавать две новые почтовые марки. Одна из них связана с социальным проектом «Бесценное письмо», который помог спасти жизни людей. Вторая посвящена Дню российской почты. Об этом рассказали в пресс-службе уральского управления Федеральной почтовой службы.

Памятную марку номиналом 50 рублей выпустили в количестве 189 тысяч экземпляров. Она сделана для того, чтобы помочь онкобольным, а также объединяет людей из регистра доноров костного мозга.

Эта марка приорочена к социальному проекту. Фото: пресс-служба уральского управления Федеральной почтовой службы

- Так, с 2021 года порядка 31 тысячи россиян из 87 регионов России направили заявки на вступление в регистр в специальных конвертах по почте. За это время провели уже 33 трансплантации костного мозга от людей, ставших донорами благодаря проекту, - сказано в сообщении.

Вторая марка содержит изображение девушки – почтальона с конвертом в руке. Эту новинку выпустили тиражом свыше двух миллионов экземпляров.