За полгода диспансеризацию прошли более 920 тысяч свердловчан

Каждый второй пациент узнал о хронических заболеваниях во время диспансеризации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за полгода диспансеризацию прошли более 920 тысяч человек. Из них болезни сердца и сосудов выявили у 30 тысяч человек, а высокое давление обнаружили у 20 тысяч свердловчан. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области.

Каждый второй пациент с хроническими заболеваниями узнал о своем недуге во время диспансеризации. Из 1763 случаев рака, выявленных за это время, 80% были обнаружены на ранних стадиях.

– Мы расширяем выездную работу: например, профильные специалисты Свердловской областной клинической больницы №1 благодаря объединению медучреждений уже ведут приёмы в отдалённых территориях, – отметила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В среднем у каждого свердловчанина, который прошел диспансеризацию, выявлено 2,3 фактора риска. У работающих людей показатель ниже – 1,8. Так, каждый второй неправильно питается или мало двигается, у каждого четвертого лишний вес, а каждый одиннадцатый – курит.