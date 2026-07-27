Токсиколог разнес тренд на безалкогольное пиво после тренировок

Производители и блогеры активно рекламируют безалкогольное пиво как средство для восстановления после тренировок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов предупредил об опасности модного тренда — пить безалкогольное пиво после тренировок. Врач объяснил, что такой напиток не заменит спортивный изотоник, сообщает VSE42.Ru.

Производители и блогеры активно рекламируют безалкогольное пиво как средство для восстановления. В нём действительно есть витамины группы B и антиоксиданты, а некоторые исследования показывают, что оно не обезвоживает. Однако, по словам Сиворонова, называть его изотоником — серьёзное заблуждение.

Вот как токсиколог аргументировал свою позицию:

- В безалкогольном пиве слишком мало натрия для восполнения потерь с потом. Ключевые для восстановления ионы натрия и хлора в нем практически отсутствуют.

Кроме того, там мало витаминов, а условия хранения их разрушают. Многие марки содержат сахар и много калорий.

Особую осторожность врач советует проявлять при проблемах с ЖКТ, почками, иммунитетом, диабете или панкреатите — даже безалкогольное пиво может спровоцировать обострения. Людям с алкогольной зависимостью оно грозит срывом. Вывод токсиколога однозначен: безалкогольное пиво не заменяет изотоник.