В Екатеринбурге организатора схемы обнала отпустили из под домашнего ареста

Людмила Кротова останется в СИЗО до 26 сентября, а Артема Кротова отпустили из под домашнего ареста. Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга

В Екатеринбурге супругам-обнальщикам Людмиле и Артему Кротовым изменили меру пресечения. Напомним, что организаторов схемы ухода от налогов задержали в мае 2026 года в аэропорту Кольцово.

– По версии следствия, Кротова вместе с супругом организовали для коммерсантов схему занижения налогов, за что получили вознаграждение более 13,5 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Людмила Кротова обвиняется в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 2 статьи 173.3 УК РФ «Организация деятельности по представлению в налоговые органы РФ заведомо подложных налоговых деклараций». Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ей срок содержания под стражей до 26 сентября 2026 года.

Артему Кротову изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Он не может общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми, а также использовать средства связи.