На Урале начнут выплачивать больничные самозанятым, но не всем

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Самозанятые свердловчане получат первые выплаты по больничным уже в августе. Но речь идет только про тех, кто принимает участие в программе добровольного социального страхования самозанятых на случай временной нетрудоспособности.

- Программа распространяется только на получение самозанятыми выплат по болезни. Основанием для оплаты является перечисление взносов, которые самозанятые уплачивали с момента регистрации в программе, — пояснила управляющий Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.

Программа стартовала с 1 января 2026 года. Чтобы принять в ней участие самозанятый должен зарегистрироваться в Отделении Социального фонда Свердловской области и платить ежемесячные взносы. Заявление о вступлении в программу принимается на Госуслугах в приложении «Мой налог», а также в Отделениях Соцфонда. «Больничные» можно получить уже спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов.

Участники программы, которые перечисляли взносы в региональное Отделение Соцфонда, смогут получить выплату после закрытия листка нетрудоспособности. Уведомление об этом поступит через портал Госуслуг и приложение «Мой налог». Размер выплат зависит от выбранной страховой суммы (35 тыс. или 50 тыс. рублей), продолжительности страхового стажа и периода участия в программе.