В уральском поселке отделение врачебной практики обновили за 78 млн рублей

Получить в обновленном отделении смогут больше 8 тысяч жителей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в поселке Баранчинском завершился капитальный ремонт отделения общей врачебной практики. На обновление здания 1963 года постройки потратили больше 78 миллионов рублей. Средства были выделены как из областного, так и из федерального бюджетов.

- Подрядчики полностью обновили кровлю, отмостку и фасад, заменили наружные и внутренние двери, окна, инженерные сети. Выполнена перепланировка помещений, смонтированы новые системы пожарной и охранной сигнализаций, видеонаблюдения и телефонии, - рассказали в региональном департаменте информационной политики.

На обновление отделения потратили больше 78 миллионов рублей. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Позаботились и о людях с ограниченными возможностями здоровья: для них создали доступную среду. Получить помощь в обновленном отделении смогут больше 8 тысяч жителей поселка.

Всего для пациентов открыли пять врачебных участков. Потоки взрослых и детей были разделены. Также в отделении работает дневной стационар на 10 мест. Общая мощность медучреждения составляет 100 посещений в одну смену.