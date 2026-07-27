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НовостиНедвижимость27 июля 2026 10:30

В Аксарке достраивают спорткомплекс

В новом спортивном комплексе в Аксарке будут бассейн, сауна и спортзал
Лев ИСТОМИН
Бассейн откроют в спорткомплексе в Аксарке

Бассейн откроют в спорткомплексе в Аксарке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Аксарке завершается строительство спортивного комплекса. Сейчас здесь благоустраивают территорию и завершают отделочные работы. Также идет монтаж инженерных сетей. Об этом сообщает «Ямал 1».

В новом спорткомплексе разместят залы для тренировок, а также бассейн с пятью дорожками и сауна. Здесь же оборудуют медицинский кабинет, буфет и административные помещения.

Отметим, что сейчас жители Аксарки для занятий по плаванию ездят в другие населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа.