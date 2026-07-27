В Аксарке достраивают спорткомплекс

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Аксарке завершается строительство спортивного комплекса. Сейчас здесь благоустраивают территорию и завершают отделочные работы. Также идет монтаж инженерных сетей. Об этом сообщает «Ямал 1».
В новом спорткомплексе разместят залы для тренировок, а также бассейн с пятью дорожками и сауна. Здесь же оборудуют медицинский кабинет, буфет и административные помещения.
Отметим, что сейчас жители Аксарки для занятий по плаванию ездят в другие населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа.